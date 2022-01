Pierre Jackson, Kenny Hayes et les mystérieux "contrats lucratifs" : le malaise Afyon

À L'ÉTRANGER

« Pierre Jackson a signé un contrat lucratif avec Afyon afin de les aider à se maintenir, a informé son agence SLASH Sports à Sportando », a tweeté ce samedi matin le journaliste Emiliano Carchia. Lorsqu'un agent prévient un média de l'arrivée de l'un de ses joueurs dans un club, jamais il n'informe de la dimension financière de l'accord. Alors pour que les représentants de SLASH Sports se sentent obligés de préciser que le contrat est « lucratif », il doit y avoir un peu de provocation dedans. Ou de naïveté, au choix...

Neuf recrues en une semaine !

Pour cause, le même club d'Afyon a été visé par de graves accusations de Jamelle Hagins tenues au micro de... Sportando cette semaine. Ex-rookie de la Chorale de Roanne, passé par le club turc entre 2017 et 2019, l'intérieur américain affirme qu'il attend toujours 210 000 dollars de la part de son ancien employeur. « Je suis resté silencieux pendant longtemps mais comment Afyon peut-il signer autant de joueurs en me devant encore 210 000 dollars ? C'est compliqué de comprendre cette situation. Earl Calloway, Randy Culpepper (50 000 dollars, ndlr), Tyrus McGee et Marcos Knight vivent le même problème. Cela doit s'arrêter. Trop, c'est trop. » Et la liste ne s'arrête pas là puisque d'autres joueurs seraient concernés, à commencer par l'actuel meneur choletais T.J. Campbell, libéré d'Afyon début décembre suite aux... problèmes financiers du club. D'où l'interrogation sur l'emploi du terme de « contrat lucratif »...



Surtout que Afyon a empilé les signatures cette semaine avec... neuf recrues en quatre jours ! Dont plusieurs gros joueurs : Wayne Selden, transfuge des New York Knicks, Kenny Hayes, l'ex-scoreur limougeaud arraché à Forli (Italie) ou encore Johnny Hamilton, vu au Fenerbahçe l'an dernier. Sans oublier Pierre Jackson qui, s'il a été ridicule en fin de saison dernière à Bourg-en-Bresse et tout proche de mettre un terme à sa carrière, a prouvé au printemps 2021 qu'il pouvait être un meneur dominant en Turquie (19,4 points à 42%, 3,6 rebonds et 8,9 passes décisives en 7 rencontres avec le Galatasaray Istanbul).

Un obscur communiqué

Lanterne rouge de la BSL (3 victoires en 18 matchs), humilié le 2 janvier dernier avec une défaite 45-155 contre le Tofas Bursa avec un groupe composé uniquement de jeunes, le club d'Afyon Belediye a donc réussi à se recomposer une nouvelle équipe à une vitesse étonnante, en convaincant (et c'est peut-être là le plus étonnant...) plusieurs joueurs de renom de venir, malgré le poids des dettes et d'une réputation exécrable qui se tisse au fil des années. Par quel miracle ? Mystère. Surtout avec l'existence d'une instance comme le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT) pour traiter de ce genre de situations...

Suite aux propos de Jamelle Hagins, le club a tout de même réagi via un obscur communiqué mercredi. « Le processus de transfert de notre club continue. Au cours de cette procédure, la priorité a été donnée au fait de lever les interdictions FIBA et aux nouveaux transferts. Toutes les dettes et les problèmes du passé seront résolus avec l'achèvement du processus judiciaire. Cela est annoncé au public avec respect. » Mais malgré les fameux « contrats lucratifs » distribués à tour de bras cette semaine, au moins une chose ne change pas à Afyon : avec son équipe reconstituée, en attendant Jackson, le dernier de BSL a encore coulé à domicile contre Yalova ce samedi (73-106).



