Pologne : À 33 ans, Aaron Cel réalise la meilleure saison de sa carrière

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : King Szczecin

Malgré la défaite 94 à 102 du Polski Cukier Torún face au Legia Varsovie, Aaron Cel (2,03m, 33 ans) s’est employé dimanche dernier, terminant en double-double (son quatrième de la saison) avec 26 points inscrits et 11 rebonds captés pour 31 d’évaluation. Le natif d’Orléans a ainsi égalé son record personnel de rebonds et d’évaluation et a même battu son record de points de la saison.

En 16 rencontres disputées (8 victoires et 8 défaites) en ce début de saison 2020-2021, l’intérieur compile 14,4 points à 54% de réussite aux tirs dont 42,6% à 3-points, 7,9 rebonds et 3,7 passes décisives pour 20,4 d’évaluation de moyenne. Davantage responsabilisé que les saisons précédentes avec 29,3 minutes de moyenne, Aaron Cel n’a jamais autant joué, que ce soit sur les parquets du championnat de France ou ceux de Pologne. Et autant dire que ça lui réussi puisqu'à 33 ans, le Franco-Polonais réalise tout simplement la meilleure saison statistique de sa carrière professionnelle.