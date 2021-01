Pooh Jeter de retour en Europe, direction l'Ukraine

Son nom est lié à Limoges. Grand artisan du titre du Limoges CSP en 2014/15, même s'il avait signé en cours de saison (18 matchs en tout) Eugene "Pooh" Jeter (1,80 m, 37 ans) fait son retour en Europe et s'est engagé avec le BC Dnipro, 2e du championnat ukrainien pour l'heure avec 10 victoires et 1 défaite. Évoluant dans la ligue chinoise depuis son départ du Limousin, le meneur US revient en Ukraine, 13 ans après son unique passage en 2007/08.

Official: Pooh Jeter is back to Ukraine!

He signed a deal with BC Dnipro & will be here very soon



Jeter will be counted as local player here.



Welcome back, brother!