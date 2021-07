Pour leur premier match, les Etats-Unis assurent face au Nigeria

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Sextuple championne olympique d'affilée et triple championne du monde en titre, l'équipe féminine des Etats-Unis a disposé du Nigéria (81-72), ce mardi à Tokyo, pour son entrée dans le tournoi olympique. Grâce à cette victoire, elle prend la tête du groupe B, dans lequel figure la France, défaite par le Japon plus tôt dans la journée. Malgré quelques dysfonctionnements et de nombreuses pertes de balle (25), les coéquipières d'A'Ja Wilson (19 points à 6/10 de réussite aux tirs, 7/10 aux lancers francs et 10 rebonds) ont su accélérer entre la dixième et la trentième minute pour creuser un écart irrémédiable à la fin du troisième quart-temps (70-50). A la mène, l'éternelle Sue Bird (41 ans) a établi un nouveau record de passes décisives délivrées (13) aux Jeux depuis sa compatriote Teresa Edwards (15) à Atlanta, en 1996. Elle devient la cinquième meilleure passeuse de l'histoire olympique, avec 100 passes décisives.

DIMES @S10Bird dishes the most assists in a single Women's Olympic basketball game since 1996 (Teresa Edwards, 15) and is now Top 5 in single-game assists leaders!#Tokyo2020 pic.twitter.com/XFONAblscU — FIBA #Tokyo2020 (@FIBA) July 27, 2021

Depuis l'introduction des Américaines aux Jeux olympiques, en 1976, leur domination repose une donnée : la supériorité athlétique de ses membres. Illustration au rebond, un secteur dans lequel les joueuses Dawn Michelle Staley ont outrageusement dominé le Nigeria (62 à 42). Breanna Stewart (11 rebonds) et la quadruple vainqueur de l'EuroLeague Brittney Griner (13 points à 4/4 aux tirs et 10 rebonds) se sont délectées du manque de densité adverse. Un phénomène que l'on devrait constater lors du prochain match des Etats-Unis, ce vendredi, face au Japon (6h40, heure française).