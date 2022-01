Première victoire de la saison pour Hugo Besson et Ousmane Dieng avec les Breakers

À L'ÉTRANGER

C'est à la septième tentative que les Breakers réussissent leur coup. L'équipe qui accueille cette année deux Français, Hugo Besson et Ousmane Dieng, a signé sa première victoire de la saison (88-83). Ces derniers avaient rejoint la NBL (la ligue d'Australie de basket) en vue de se préparer à la Draft NBA. L'équipe de Wellington - délocalisée à Melbourne cette saison en raison de la pandémie - était opposée à Brisbane, formation qui compte elle aussi un français dans son roster : Tom Digbeu.

Lors de cette rencontre, seul Hugo Besson s'est réellement montré côté français : 12 points et 4 rebonds en 28 minutes pour lui. Celui qui jouait à Saint-Quentin en Pro B l'an passé a retrouvé un peu d'adresse (5/10 aux tirs) après deux matches sans (4/13 puis 2/11). Auteur de bonnes premières sorties, le Varois tourne à 15,2 points à 39,6% de réussite aux tirs, 1,4 passe décisive et 4,4 rebonds par match depuis le début d'exercice. Ousmane Dieng, aux côtés de Besson dans le cinq de départ des Breakers, s'est contenté de 5 points et 3 rebonds en 15 minutes contre Brisbane. Tom Digbeu a lui joué 8 minutes lors de cette rencontre, en ne prenant que 2 rebonds et délivrant 1 passe décisive.

Tous les trois comptent se présenter à la prochaine draft NBA, fin juin 2022. Ils ont choisi l'Australie pour le style de jeu similaire à la Grande ligue qui est jouée là-bas ainsi que le programme "next star". La NBL constitue une troisième voix intéressante à l'étranger avec la G-League pour les jeunes joueurs après la NCAA et l'Europe.