Presque quatre mois après, Joffrey Lauvergne a rejoué

Éloigné des parquets depuis le 7 octobre 2021 et une grave blessure à l'épaule contractée contre le Zénith Saint-Pétersbourg, Joffrey Lauvergne a signé son grand retour sur les parquets ce dimanche. Le pivot auvergnat a directement été responsabilisé par son nouvel entraîneur Jurij Zdovc (puisque Martin Schiller était encore à la tête du Zalgiris quand il a été arrêté), pour une prestation réussie contre Klaipeda (77-60) : 9 points à 50%, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 21 minutes. De quoi faire le bonheur de son coach, interrogé à ce sujet par 15min.

Prochaine étape dès mardi, en EuroLeague, contre le Maccabi Tel-Aviv.

Feel so good to be back with the team in @betsafeLKL after few months out #zalgiris #kaunas @bczalgiris pic.twitter.com/BYkSKnsYPR