Proche de la JL Bourg, Alexandre Chassang veut quitter Yalova

Crédit photo : Yalova Basketbol

La première expérience à l'étranger d'Alexandre Chassang (2,04 m, 26 ans) risque fort de tourner court. Arrivé le 16 août à Yalova, le champion de France 2016 est déjà sur le départ, comme annoncé par BasketActu, après seulement une rencontre officielle disputée sous ses nouvelles couleurs, perdue samedi à Bursa (8 points à 4/6, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 contre et 3 interceptions en 23 minutes).

Toutefois, l'initiative de la rupture ne viendrait pas de Yalova mais bien du joueur en personne, qui a lui-même demandé à partir afin de pouvoir rentrer en France. Au cours d'un entretien publié ce jour par la FFBB, en filigrane des phrases types sur "l'excitation d'un nouveau challenge à l'étranger", pouvait-on déjà percevoir une certaine circonspection quant à ses conditions dans son nouveau club.

« Je suis dans un club qui n’avait pas forcément prévu de monter en 1ère division. Ils étaient 7e à la mi-saison l’année dernière, le coach est arrivé et ils se sont transcendés et tout est allé très vite. Ils n’avaient pas prévu tous ces changements, d’avoir cinq joueurs étrangers, de s’occuper des logements, des voitures… Pour le moment ils mettent un peu de temps à se mettre en route mais le propriétaire du club est un promoteur immobilier qui a envie de faire de bonnes choses donc ça devrait aller. Il faut que tout se mette en place, ils ont été champions fin juin, la reprise était début août. Après c’est sûr que ça change de Dijon qui est un club très professionnel avec une très bonne organisation. Tu arrives tu as ton appartement et ta voiture, ici ça traîne un peu plus (rires). »

Initialement désireux de découvrir un autre univers que le championnat de France, mais déçu du peu de propositions reçues, au point de terminer chez un promu turc, Alexandre Chassang devrait donc très rapidement retrouver les parquets de Betclic ÉLITE. Actuellement, si d'autres clubs pourraient continuer à sonder le marché en sous-marin, deux équipes recherchent officiellement un intérieur : Bourg-en-Bresse et Cholet.

Et évidemment, entre la JL et CB, tous les regards se tournent instinctivement vers la préfecture de l'Ain. Tout l'été, déjà, la rumeur Chassang a couru autour d'Ékinox tant cela semblait revêtir une certaine forme de logique : la continuité avec Laurent Legname, un rapprochement avec sa belle-famille, établie dans un village tout proche...

Encore démentie lundi, la possibilité de voir Alexandre Chassang rejoindre la JL Bourg a pourtant largement pris corps ces dernières heures puisque la conclusion de ce transfert, en gestation depuis plus d'une semaine, est en bonne voie selon nos informations. Ce qui serait un peu plus cohérent, que la piste Hayden Dalton, avec la volonté affichée de Laurent Legname de s'appuyer sur une base JFL la plus solide possible. Resterait toutefois à clarifier son utilisation, lui qui avait été converti en poste 5 par le technicien varois au moment de son arrivée à la JDA en 2018. La JL dispose déjà de deux pivots avec le duo JaCorey Williams - Eric Mika et a surtout besoin d'un ailier-fort, l'ancien poste de Chassang, ex-stretch 4 (qui s'écarte) à Hyères-Toulon, au point de presque s'enfermer dans ce rôle-là selon ses propres mots. Presque un problème de riche au sein d'un effectif regorgeant de joueurs polyvalents...

(photo : Jacques Cormarèche)