Prometey, leader du championnat ukrainien, obligé de quitter le territoire

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'heure est à la sécurité. Le club ukrainien du SC Prometey a décidé de délocaliser son équipe professionnelle en dehors de l'Ukraine, pour prévenir de la menace d'un conflit armé imminent entre Russes et Ukrainiens. Délocalisés en République tchèque pour deux semaines, les leaders du championnat (25 victoires en 25 matches) pourront continuer à disputer la Basketball Champions League (BCL), pour laquelle ils sont encore en lice. L'équipe féminine s'est elle rendue en Bulgarie.

Le président du club Volodymyr Dubinsky a écrit un message sur Facebook pour clarifier les choses : "Je l'ai dit aux joueurs et à tout le monde : on ne doit pas paniquer en ce moment et on doit être le plus proche possible". Malgré la volonté américaine de rapatrier ses ressortissants d'Ukraine, les cinq joueurs américains de l'effectif, D.J. Stephens (ex-Le Mans), D.J. Kennedy (ex-Gravelines), D'Angelo Harrison (ex-Le Portel) et Chris Dowe (ex-Pau-Lacq-Orthez) et Sean Evans vont rester avec le club. "Ils nous ont donné leur soutien au club et le désir de poursuivre leur carrière avec Prometey".

Ce déplacement s'est fait après un dernier match de championnat, contre le BK Tcherkassy (victoire 122-62) ce dimanche. Le prochain match de l'équipe de Miro Bilan aura lieu le 3 mars, en Ligue des Champions (BCL) face aux Roumains de Cluj. Reste à savoir si le SC Prometey reviendra à Kamianske, à l'issue de ses deux semaines passées à l'étranger.