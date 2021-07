Promu en Liga Endesa, Breogan s'intéresse à Alexandre Chassang

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après ses belles années à Dijon, Alexandre Chassang (2,03 m, 26 ans) a fait jouer sa clause de sortie pour aller vivre une nouvelle expérience, qu'il espère à l'étranger. Le pivot est très attiré par le championnat espagnol. Promu en Liga Endesa, le club du CB Breogan songe à faire venir le Francilien indique La Voz de Galicia, le journal local qui indique que le club devrait engager Paco Olmos comme nouvel entraîneur.

Ce jeudi, Paco Olmos est l'un des dirigeants du club doivent rencontrer deux agences de joueurs, Best of you et Beobasket, pour démarrer leur recrutement estival. Beobasket représente Alexandre Chassang. L'occasion de voir si l'arrivée de l'international français peut se faire, ou non.

"Stretch 5" (intérieur qui s'écarte à 3-points), Alexandre Chassang est réputé pour sa justesse dans le jeu, sa capacité à jouer les post-ups, avec un très bon tir crochet main gauche, son sens de la passe (2,1 passes décisives par match), son engagement physique mais aussi son tir extérieur, à mi-distance (particulièrement sur les short-rolls) et à 3-points (2 tentatives par match en 2020-2021, pour 33,5% de réussite). Sur la saison écoulée de Jeep ELITE, il affichait ses meilleurs chiffres en carrière (11,2 points à 54,3%, 4 rebonds, 2,1 passes décisives et 2,7 fautes provoquées pour 12,5 d'évaluation en 23 minutes).