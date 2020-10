Qu'attendre des quatre équipes françaises en Ligue des champions ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo :

Crédit : FIBA, Simon Godet / Cholet Basket, P. Gigon / SIG Strasbourg, Charlotte Geoffray / Elan Chalon, BCM Basket.

Paris Saint-Germain - Manchester United, Stade Rennais - Krasnodar et même... JDA Dijon - Keravnos. En UEFA Champions League comme en Basketball Champions League, l'heure est à la reprise. Après le sacre de Burgos lors du Final 8 il y a quelques semaines, les quatre représentants français que sont Dijon, Limoges, Cholet et Strasbourg essayeront d'y faire bonne figure. Mais ce ne sera pas chose aisée car le niveau global de la Ligue des Champions ne cesse de croître. Au point de commencer à attirer la convoitise de certains clubs référencés sur le Vieux Contient, tels que le Darussafaka Istanbul, le Rytas Vilnius, le Tofas Bursa ou encore le Galatasaray. Changement de format oblige en raison de la COVID-19, les trente-deux clubs ont été répartis en huit groupes de quatre équipes. Seuls les deux premiers accèderont au tour suivant.

Ce mardi soir (20h30, à suivre sur Canal + Sport), la troupe de Laurent Legname, récemment médaillée de bronze du tournoi final 2019/20, ouvrira les hostilités avec la réception des Chypriotes de Keravnos, au Palais des Sports Jean-Michel-Geoffroy. Lourdement touché par le virus, Cholet Basket - qui devait recevoir l'Hapoel Holon ce mercredi - devra attendre encore un peu avant de regoûter aux joies de l'Europe. De leur côté, le Limoges CSP et la SIG Strasbourg feront leur entrée en lice la semaine prochaine, respectivement face aux Bosniens d'Igokea et contre les Lettons de Riga.

JDA Dijon

Axel Julien - David Holston : le tandem magique de la JDA Dijon (photo : FIBA)

Irréristibles la saison dernière, les Dijonnais réalisent un début de saison tonitruant. C'est sur cette belle dynamique que la troupe de Laurent Legname est allée décrocher une belle médaille de bronze à Athènes, lors du tournoi final de la BCL. « Je suis arrivé ici il six ans et d’en être là aujourd’hui, confiait le technicien dijonnais après coup. C’est incroyable. Il faut mesurer le chemin parcouru. Une médaille de bronze pour notre deuxième saison en BCL, en battant Saragosse aujourd’hui et puis beaucoup de grosses équipes au cours de la saison. »

Invaincu en quatre rencontres, les Bourguignons caracolent en tête depuis leur victoire contre l'ASVEL en ouverture de la Jeep ÉLITE. Avec son duo magique David Holston - Axel Julien et un effectif quasi-inchangé, ils partent favoris du groupe B, face à Keravnos (Chypre), Nymburk (République tchèque) et Tofas Bursa (Turquie).

Cholet Basket

Prophète en son pays, Erman Kunter a ramené CB sur la scène européen alors que le club était au bord du gouffre (photo : Simon Godet)

Plus de sept après sa dernière apparition en Coupe d'Europe (EuroChallenge, en 2013/14), CB est de retour sur la scène européenne. L'institution maugeoise, qualifiée pour la première fois à la BCL, aura fort à faire dans le groupe C avec l'AEK Athènes (Grèce), l'Hapoël Holon (Israël) et Minsk (Biélorussie).

Auteur d'un exercice 2019/20 de qualité (sixième à l'arrêt du championnat), Cholet n'y arrive pas en ce début de saison avec une seule victoire en quatre rencontres. Ike Nwamu hors du coup, Chauncey Collins et Terell Parks sur la sellette, les jeunes (Yoan Makoundou, Karlton Dimanche et Hugo Robineau) pourraient avoir un coup à jouer avec ce deuxième match par semaine.

Limoges CSP

La Basketball Champions League va découvrir la furie de Beaublanc (photo : Limoges CSP)

Après avoir disputé l'EuroCup ces deux dernières saisons, le Limoges CSP s'apprête à prendre part pour la premire fois à la BCL - avec une licence de trois ans à la clef, si les résultats sportifs sont suffisants - après avoir disputé l'EuroCup ces deux dernières saisons. Les champions d'Europe 1993, suite à la redéfinition du format de la compétition, ont hérité d'un groupe G difficile avec deux favoris, le Türk Telekom Ankara (Turquie) et l'Hapoel Jérusalem (Israël), en plus d'Igokea (Bosnie-Herzégovine).

Avec son top scoreur Nicolas Lang (20,5 points par match) et son soldat cubain Grismay Paumier, le club limougeaud devra toutefois batailler pour finir devant les Turcs et les Israéliens, les Bosniens semblant bien plus faibles.

SIG Strasbourg

L'apport de Bonzie Colson sera déterminant pour les Alsaciens (photo : P. Gigon / SIG Strasbourg)

Neuvième à l'arrêt de la Jeep ÉLITE en mars dernier, Strasbourg a bénéficié d'une invitation par la FIBA grâce à un ranking établi sur les trois dernières années. Quart-de-finaliste de la compétition en 2017/18, les SIGmen devront se frotter au Rytas Vilius (Lituanie), l'un des petits nouveaux en BCL, et accrocher Peristeri (Grèce) et le VEF Riga (Lettonie) pour espérer passer au deuxième tour de la compétiton.

Encore sur courant alternatif en championnat (3 victoires - 3 défaites) comme contre Boulazac ce lundi, la troupe de Lassi Tuovi a toutes les armes nécessaires pour faire une belle saison européenne. Avec Brandon Jefferson à la mène et Bonzie Colson dans les ailes, la SIG a du talent offensif. Mais pour accrocher l'une des deux places qualificatives pour le deuxième tour, elle devra défendre avec constance.