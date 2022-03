Qualification à la coupe du monde 2023 : La Slovénie mal embarquée, la Grèce et l'Allemagne prennent une option sur la qualification

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Ce mardi soir, les derniers matchs de groupe pour les éliminatoires à la coupe du Monde 2023 se jouaient. Alors que la Serbie et la Lettonie sont officiellement qualifiées pour la seconde phase dans la poule A, la Grèce s'est à nouveau imposée face à la Turquie dans la poule C, tout comme la Croatie qui a glané un premier succés dans la poule B tandis que la Slovénie, elle, s'est sabordée.

Poule B : La Grèce prend une option sur la qualification

Avec sa victoire 67-76 sur la Turquie, la Grèce a pris une jolie option sur la qualification. Porté par Georgios Papagiannis (21 points, 9 rebonds, 2 passes décisives pour 27 d'évaluation) et Kostas Sloukas (9 points, 9 passes pour 14 d'évaluation en 27 minutes), les Grecs ont reussi à museler la Turquie et notamment un certain Shane Larkin qui n'a pas pu s'illuster à 3-Points (2/7). La Turquie est désormais bonne dernière (1 victoire - 3 défaites) en attendant les matchs de la Biélorussie et de la Grande-Bretagne qui ont le même bilan (1 victoire - 1 défaite).

Poule C : La Slovénie mal embarquée

Les slovènes sont mal en point dans ce groupe B. Après avoir manqué la coupe du monde 2019, les co-équipiers de Zoran Dragic et Mike Tobey (17 points, 10 rebonds, 5 passes décisives pour 25 d'évaluation) pourraient à nouveau manquer la prochaine coupe du monde après s'être incliné hier soir face à la Finlande (79-83). Deuxième du groupe derrière la Finlande (3 victoires - 1 défaite), la Slovénie (2 victoires - 2 défaites) devront s'imposer en juin prochain face à la Suède et la Croatie pour se qualifier. Dans le même groupe, la Croatie décroche sa première victoire (98-105) après deux prolongations face à la Suède et conserve un mince espoir de qualification.

Poule D : La Pologne remporte son premier match

Face à l'Estonie, la Pologne de Marcel Ponitka arrache sa première victoire des qualifications sur le score de 70-68. Dans cette poule, l'Allemagne prend les commandes de se groupe et prend aussi une sérieuse option sur la qualification après sa victoire (84-80) face à l'Israël après avoir remonté un déficit de 15 points.

Rappel des équipes qualifiées pour le second tour : Serbie, Lettonie, France, Lituanie, Géorgie et Espagne.

Les résultats de la soirée :

Slovénie - Finlande : 79-83

Slovaquie - Serbie : 63-71

Turquie - Grèce : 67-76

Pologne - Estonie : 70-68

Lettonie - Belgique : 68-63

Suède - Croatie : 98-105

Allemagne - Israël : 84-80