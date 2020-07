Quand la Liga Endesa se souvient de Jérôme Moïso et de la Joventut Badalone version 2007/08

À L'ÉTRANGER

Vous vous souvenez tout de même de l'ancien pivot international français (32 sélections) Jérôme Moïso ? Sur Twitter, la Liga Endesa a lancé un petit quizz à ses internautes. Il s'agissait de se souvenir d'un célèbre ex-cinq de la Joventut Badalone.

Passé auparavant par la NCAA puis la NBA, drafté en 11e position de la Draft 2000 par les Boston Celtics, il a participé à 149 matchs dans la grande ligue américaine mais ne s'y est jamais réellement imposé. Revenu en Europe en 2006, il est d'abord passé par l'Italie puis le Real Madrid pour la fin de saison 2006/07. Champion d'Espagne, il a dans la foulée rejoint la Joventut et vécu une superbe expérience aux côtés du meneur Ricky Rubio (qui avait alors 17 ans), de l'arrière Rudy Fernandez, de l'ailier tchèque Lubos Barton et du poste 4 allemand Jan Jagla, Jérôme Moïso a vécu une très belle saiso. Ensemble, ils sont remporté la Copa del Rey puis l'ULEB Cup (l'ancien nom de l'EuroCup) en battant le voisin de Gérone et Marc Gasol (MVP de la Liga Endesa cette saison-là). L'ancien prospect d'UCLA tournait alors à 7,7 points à 64% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 0,7 passe décisive

Fort de sa très belle saison 2007/08, le Guadeloupéen a signé un contrat très lucratif avec le BC Khimki Region Moscou. Il est finalement revenu à Badalone en décembre (9 points à 65%, 4,9 rebonds et 0,9 passe décisive en Liga Endesa) avant de s'exiler la saison suivante en Chine, puis de connaître deux dernières expériences à Dnipro en Ukraine et enfin à Porto-Rico.