Quatorze ans après, l'Hapoel Holon de nouveau champion d'Israël

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Winner League

Après la victoire 90-74 ce jeudi soir face à Bnei Herzliya leur permettant de remporter la série 2 manches à 0, après une première victoire 78-71 lundi soir, l'Hapoel Holon a été sacré champion d'Israël. C'est la deuxième fois de son histoire que le club remporte le championnat après son premier sacre en 2008. Le club israélien boucle donc une des meilleurs saisons de son histoire après le sacre en championnat, l'élimination en Coupe en demi-finales, face à Bnei Herzliya et la 4e place de Ligue des Champions (BCL).

Dans l'effectif, plusieurs anciens joueurs LNB étaient présents dont Tyrus McGee (16 points et 5 rebonds sur le match décisif), passé par Pau-Lacq-Orthez lors de la saison 2019-2020, Chris Johnson (13 points et 6 rebonds), passé par Gravelines-Dunkerque en 2017-2018 et la JL Bourg en 2019-2020, Rafael Menco (11 points et 5 rebonds), passé par Chalon-sur-Saône en 2020-2021, et Hayden Dalton, passé par la JL Bourg fin 2021 (11 points et 5 rebonds). Frédéric Bourdillon était lui à l'arrêt.