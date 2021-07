Quincy Ford (ex-Gravelines-Dunkerque) va tenter de rebondir au VEF Riga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Au terme d'une saison 2020/21 très compliquée sur le plan individuel, partagée entre Gravelines-Dunkerque (5 matchs) et Patras en Grèce (19 matchs), Quincy Ford (2,03 m, 28 ans) s'est engagé pour une saison avec le club phare de Lettonie, le VEF Riga.

“VEF Rīga” pievienojas 28 gadus vecais uzbrucējs Kvinsijs Fords (204 cm, 102 kg), kurš aizvadītajā sezonā pārstāvēja Grieķijas līgas komandu “Promitheas” un Francijas “BCM Gravelines-Dunkerque”.



Welcome to Rīga, Quincy!



Vairāk lasi šeit: https://t.co/prou4Sweqf pic.twitter.com/oyAqIA22s5 — VEF Rīga (@vefriga) July 27, 2021

Dans le Nord, l'ailier-fort américain était arrivé en août avec "un genou fatigué" selon les termes d'Olivier Bourgain, directeur sportif du club. Cinq matchs joués sous le maillot du BCM (6 points, 3,6 rebonds et 1,6 passe décisive en 22 minutes) et Ford se faisait couper puis remplacer par Erik McCree, un autre joueur pas verni sur le plan physique au passage. Parti en Grèce dans le but de se relancer, le Floridien a été incapable de faire mieux, disputant certes 19 matchs avec Patras mais pour un temps de jeu moyen de 13 minutes uniquement (3,1 points et 2,7 rebonds de moyenne).

À Riga, pour sa découverte de la Lettonie, Quincy Ford tentera de rebondir et de retrouver son niveau de jeu qui était le sien en Allemagne (10,5 points et 5,9 rebonds), juste avant son arrivée à Gravelines.