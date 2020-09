Raymond Cowels III reste au Spojnia Stargard

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ancien joueur de Hyères-Toulon (2017/18) et Boulazac (2018/19), l'arrière américain Raymond Cowels III (1,91 m, 29 ans) a rejoint le club polonais de Spojnia Stargard après son passage en France. En 2019/20 sur place, le Chicagoan tournait à 18,3 points à 40,6% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,7 passe décisive en 32 minutes chez le neuvième du championnat (10 victoires et 13 défaites).