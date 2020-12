Real Madrid : Fabien Causeur en grande forme contre Baskonia

À L'ÉTRANGER

Arrêté pendant un mois à cause de la COVID-19, Fabien Causeur (1,96 m, 33 ans) a repris l'entraînement il y a deux semaines. Ayant retrouvé la compétition juste avant la trêve internationale, le Breton retrouve le rythme petit à petit. Mercredi soir en match avancé de la 17e journée de Liga Endesa, l'ancien Havrais et Choletais a brillé. Face à Baskonia, club où il a évolué de 2012 à 2016, le natif de Brest a pris feu en deuxième mi-temps. Ses nombreux paniers ont permis aux Madrilènes de se détacher et de signer leur 12e victoire en 12 matchs de championnat, sur le score de 92 à 83.

En moins de 20 minutes de jeu, Fabien Causeur a marqué 21 points à 7/9 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 5 rebonds et 4 fautes provoquées pour 27 d'évaluation.

Voici ses paniers en vidéo :