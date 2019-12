Renathan Ona Embo quitte Tulane et la NCAA pour la Serbie

À L'ÉTRANGER

En pleine saison NCAA, Renathan Ona Embo (1,95 m, 21 ans) a décidé de s'en aller pour passer professionnel. L'arrière français, après une saison blanche en raison d'une blessure, était désormais cantonné à un rôle de remplaçant (5,5 points, 2,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 22 minutes) par le nouveau coach Ron Hunter, derrière Jordan Walker. Une situation peu propice à son développement et son exposition alors que l'ancien coach Mike Dunleavy en avait fait un joueur majeur dès sa saison sophomore, en 2017/18 (10,1 points, 3,2 rebonds et 3,3 passes décisives en 33 minutes). Le petit frère de Carl Ona Embo a donc rejoint la formation serbe de Vrsac où il va évoluer dans le championnat national mais pas la Ligue adriatique.

Renathan Ona Embo était autrefois l'un des prospects les plus réputés de la génération 98. Dominateur à Marne-la-Vallée, il a choisi de s'exiler aux Etats-Unis. Sélectionné avec un an d'avance en équipe de France U16 en 2013 puis en équipe de France U18 en 2015, il n'a cependant pas pris part aux campagnes victorieuses avec sa génération en 2014 et 2016. Il a été vu plus tard en équipe de France U20 dans un rôle mineur.