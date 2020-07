Reprise de la WNBA : première pour Julie Allemand, Bria Hartley battue

À L'ÉTRANGER

Draftée en 2016 par Indiana, la meneuse belge Julie Allemand a fait ses débuts en WNBA ce samedi soir, dans le contexte particulier de la bulle floridienne où a débuté cette saison 2020. Titulaire, la future joueuse de Lattes-Montpellier a disposé du plus gros temps de jeu du Fever (32'34), a inscrit 8 points à 3/3 et distribué 3 passes. Ce qui n'a pas empêché son équipe de lourdement s'incliner face aux championnes en titre, les Washington Mystics, 101-76.

Défaite également pour l'internationale française Bria Hartley, battue 99-76 avec Phoenix face à Los Angeles. L'arrière s'est montrée très maladroite en sortie de banc (2/11), a perdu 5 ballons mais a tout de même inscrit 11 points, plus 5 rebonds et 5 passes. Dans le cinq du Mercury, la future joueuse du BLMA Nia Coffey n'a elle pas marqué en 9 minutes de jeu. Enfin Alysha Clark (ASVEL) a signé 4 points, 5 rebonds et 4 passes lors de la victoire de Seattle face à New York.