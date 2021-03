Retardée à cause de la COVID-19, la Basketball Africa League va débuter en mai au Rwanda

Lors du All-Star Game NBA à Charlotte, le 16 février 2019, la NBA et la FIBA annonçaient la création de la Basketball Africa League (BAL), lors d'une conférence de presse donnée par Adam Silver. Le lancement a pris du retard en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 (elle devait voir le jour au mois de mars 2020). C'est finalement sur le mois de mai prochain à Kigali, au Rwanda, qu'elle va démarrer.

Du 16 au 30 mai 2021 aura lieu la toute première saison de la BAL. Réunissant 12 équipes de 12 pays différents (Sénégal, Mali, Maroc, Cameroun, Mozambique, Madagascar, Algérie, Rwanda, Angola, Nigéria, Tunisie et l'Egypte), la saison 2021 de la BAL va se dérouler sous la forme de bulle sanitaire à Kigali au Rwanda. Une saison de 26 matches lors desquels il pourrait y avoir un peu de public (2 000 à 2 500 personnes pour une salle de 10 000 places), mais les dirigeants ne se sont pas encore prononcés sur le sujet, voulant prendre un maximum de précautions pour cette saison qui a eu tant de mal à voir le jour.

