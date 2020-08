Retour en Italie pour Frank Elegar (ex-Vichy), nouveau joueur de Reggiana

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Unicaja Malaga

Passé par la JA Vichy lors de la saison 2010/11 (9,7 points et 6,7 rebonds pour 14,3 d'évaluation en 30 minutes et 23 matchs de Pro A), Frank Elegar (2,08m, 33 ans) rallie l'Italie et s'engage pour le Pallacanestro Reggiana. Très bon rebondeur, le pivot n'a néanmoins pas pu s'exprimer à Malaga, où il n'apportait que 3,3 points et 3,1 rebonds pour 5,1 d'évaluation en 13 minutes, le tout en 21 rencontres de Liga Endesa.

LA UNAHOTELS HA IL SUO BIG MAN: INGAGGIATO FRANK ELEGAR!



Le dichiarazioni nel comunicato ufficiale --> https://t.co/UlG7i3KDgj



Benvenuto Frank! pic.twitter.com/z8vgJjGzqz — Pall. Reggiana (@PallacReggiana) August 14, 2020

Après avoir quitté l'université de Drexler en 2008, Frank Elegar a débuté une fructueuse carrière européenne, au cours de laquelle il a foulé les parquets d'Allemagne, de Turquie, de France, de Grèce, d'Estonie, de Russie, d'Espagne mais aussi d'Italie, en 2015 avec le maillot de Milan. Il a ainsi pris part à quelques rencontres d'EuroLeague et d'EuroCup. Un retour, au sein d'un club qui a achevé le dernier exercice à la 12ème place (sur 17) avec 9 victoires et 12 défaites, qui a le don de motiver l'ancien pensionnaire du championnat de France mais aussi son nouveau directeur général Filippo Barozzi, comme il l'ont expliqué dans le communiqué du club.