Richard Hendrix reste au Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BCL

Pivot du Mans Sarthe Basket en 2018/19 où il n'avait pas eu l'apport escompté (8,4 points et 5,2 rebonds pour 11,2 d'évaluation en 20 minutes) Richard Hendrix (2,06 m, 33 ans) était parti au Japon l'été dernier pour tenter l'aventure exotique. Joueur de l'équipe d'Osaka cette année (15,7 points, 10,7 rebonds et 3,8 passes), le pivot américain au passeport macédonien change d'équipe et file à Niigata, toujours en première division japonaise. Il pourrait partager la raquette avec Lamont Hamilton vu à Paris-Levallois il y a quelques années.