Rick Pitino, sélectionneur de la Grèce, aimerait que Spanoulis revienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Nouveau sélectionneur de la Grèce, l'Américain Rick Pitino a donné la liste des joueurs sur lesquels il voulait s'appuyer dans le futur, et notamment lors du Tournoi de Qualification Olympique de 2021.

Parmi eux se trouve le meneur Vassillis Spanoulis (1,93 m, 37 ans). Dans un entretien avec la radio sportive grecque ERA Sport, l’ancien entraîneur des New York Knicks ou encore des Boston Celtics a confié que Vassilis Spanoulis pourrait toujours être un joueur important pour l’équipe nationale de Grèce.

Le capitaine de l'Olympiacos n'a pas participé à des compétitions internationales depuis 2015 et l'Eurobasket en France. Pour autant le sélectionneur hellène a déclaré qu’il aimerait revoir jouer le meilleur marqueur et passeur de l’histoire de l’EuroLeague pour le TQO 2021 et même en être le capitaine.

A 38 ans, ce pourrait être un retour aux affaires pour Spanoulis qui pourrait être aidé par de nombreux joueurs de talent (Antetokounmpo, Sloukas, Calathes, Papapetrou, Papagiannis, Printezis, Papanikolaou...).