Rion Brown (ex-Dijon) désormais à Krasnoïarsk, en Russie

Joueur de la JDA Dijon en 2017-2018, Rion Brown (1,98 m, 29 ans) a rejoint de belles structures depuis. Après avoir brillé en Grèce avec Patras au point de rejoindre le Panathinaikos Athènes, l'arrière étasunien a joué en Turquie à Tofas Bursa avant de passer la saison écoulée chez le Cedevita Olimpija, en Ligue adriaque et EuroCup. En 2021-2022, c'est en VTB League avec l'Ienisseï Krasnoïarsk que le Géorgien (du nom de l'état américain de Géorgie) qu'il évoluera.

Rion Brown is joining Enisey Krasnoyarsk, sources tell @Sportando

The American spent the season with KK Cedevita Olimpija averaging 10.3ppg in ABA Liga and 8.2ppg in EuroCup