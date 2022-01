Rodrigue Beaubois plante 20 points lors du premier quart-temps contre le Besiktas

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes

Rodrigue Beaubois a réalisé une belle performance dimanche soir face au Besiktas Istanbul. L'ancien joueur des Dallas Mavericks a inscrit 20 points à 6/7 à 3-points, accompagnés de 2 passes décisives et d'un rebond. Plus impressionnant encore, l'arrière a marqué tous ses points dans le premier quart-temps. Le reste de l'équipe s'est contenté de 8 points. Au final, Beaubois n'a joué que 18 petites minutes et l'Anadolu Efes a maîtrisé son match et a fini par s'imposer 87 à 72.

Adepte des coups de chaud, le Guadeloupéen est globalement intouchable en championnat turc cette saison (16,6 points à 56,3% de réussite aux tirs, dont 50,9% à 3-points, 1,7 rebond et 2,7 passes décisives en 26 minutes).

L'Anadolu Efes se relance, après 3 défaites consécutives, dont 2 en EuroLeague. Les hommes d'Ergin Ataman restent bien classés en BSL avec le deuxième meilleur bilan (12 victoires, 3 défaites) derrière le Fenerbahçe (13 victoires, 3 défaites). Ils affronteront Yalovaspor ce mercredi en championnat, et le Panathinaïkos vendredi soir en EuroLeague.