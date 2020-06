Roël Moors quitte le banc de Bamberg

À L'ÉTRANGER

L'ancien meneur international belge Roel Moors (41 ans), qui a pris sa retraite de joueur en 2015 après 19 ans de carrière professionnelle (dont une seule à l'étranger, à l'ASVEL en 2006/07), n'est plus le coach de Bamberg.

Nommé coach du club d'Anvers après sa retraitre sportive, il a conduit le club au Final Four de la Ligue des Champions (BCL) et en finale des playoffs du championnat belge lors de sa quatrième saison à la tête de l'équipe.

Le coach de l'année en BCL 2018/19 a dans la foulée rejoint Bamberg. Septième en championnat allemand avec 12 victoires et 9 défaites, éliminé dès le premier tour en BCL avec une cinquième du groupe C(7 victoires et 7 défaites) et éliminé en quart de finale de la coupe d'Allemagne par Oldenburg (86-89 et 81-75), le club bavarois n'a pas retrouvé de sa superbe sous les ordres du technicien belge..

Les deux principaux candidats pour le remplacer sont Denis Wucherer de Wurtzbourg et Pedro Calles de Vechta, deux coachs connus de la BBL.