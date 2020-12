Roko Leni Ukic passe du Cedevita Olimpija Ljubljana au KK Split

[Mise à jour] Roko Leni Ukic (1,96 m, 36 ans) va rester encore 20 jours, au moins, au KK Cedevita Olimpija Ljubljana, avant de changer de club.



[Brève originelle] Après avoir rejoint le KK Cedevita Olimpija Ljubljana l'été dernier, le meneur vétéran Roko Leni Ukic (1,96 m, 36 ans) vient de changer de club. Il s'est en effet engagé pour le KK Split, en Croatie. En 15 minutes de moyenne sur 10 matchs cette saison (5 de Ligue adriatique et 5 d'EuroCup), il a tourné à 5 points à 35,7% de réussite aux tirs, 1,2 rebond et 1,9 passe décisive en 15 minutes.



L'ancien joueur NBA et EuroLeague, passé par Levallois en 2018-2019 puis Antibes en 2019-2020, a comme objectif de disputer les Jeux olympiques de Tokyo. Fin novembre, il a joué pour l'équipe nationale lors des qualifications à l'EuroBasket 2022.

