Ron Mvouika repart en exil, direction le Luxembourg

Formé entre les îles Canaries et les États-Unis, passé par l'Allemagne et l'Angleterre au cours de sa carrière professionnelle, Ron Mvouika (2,01 m, 29 ans) va ajouter une nouvelle destination à sa carte de visite. L'international congolais (qui a décroché le week-end dernier son billet pour le prochain AfroBasket) a accepté de partir relever le défi proposé par un club du Luxembourg : l'Amicale de Steinsel. Il a effectué sa première apparition en Total League jeudi soir et a régné sur les débats, contre Telstar (92-61), en compilant 24 points à 6/15, 4 rebonds et 2 interceptions en 26 minutes. De quoi permettre à sa nouvelle équipe d'ouvrir son compteur de victoire après cinq journées de championnat.

Auparavant vu pendant seulement deux rencontres à Vitré en janvier 2017, l'enfant de Noisy-le-Grand a tenté de profiter de l'année 2020 pour tenter de se faire un nom dans le basket français. Mais comme beaucoup, ses plans ont été mis à mal par la Covid-19. Il a d'abord rejoint les rangs de Gries-Oberhoffen, en Pro B, pour trois petits matchs en mars avant le confinement, puis a accepté une pige de deux mois en NM1, aux Sables-d'Olonne, à l'automne dernier mais n'a pas été en mesure là aussi de dépasser le cap des trois apparitions (6,7 points à 36% et 4,7 rebonds).

1st Win of 2021 and 1st Win with my new team. 24pts, 4reb, 1ast, 2stl , 36 +/- Evaluation in 25 minutes. Top Floor SZN, We just getting started. To God Remains The Ultimate Glory . Long Live The Chasers pic.twitter.com/2JU8zNcKuF