Rousselle et Bouteille qualifiés pour la Copa del Rey après la victoire de Bilbao à Barcelone

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : RETAbet Bilbao Basket

Promu en Liga Endesa, Bilbao a réalisé une excellente saison pour son retour en première division espagnole. Dimanche, le club basque est allé s'imposer chez le FC Barcelone 94 à 92.

Longtemps menés, les joueurs d'Alex Mumbru n'ont jamais lâché et son remontés petit à petit dans le final. Ils ont arraché la prolongation (84 partout) et lors de ces cinq minutes supplémentaires, Axel Bouteille (20 points à 9/13 aux tirs en 33 minutes) et Jonathan Rousselle (6 points à 3/7 et 9 passes décisives pour 8 d'évaluation en 26 minutes), les deux Français de l'effectif, ont mis deux gros tirs pour faire la différence. Le meneur nordiste a notamment marqué un énorme step-back sur la tête de Malcolm Delaney pour accentuer l'avance des siens (88-92) à 20 secondes de la fin.

Derrière, l'ancien Chalonnais a manqué ses lancers francs de l'égalisation et Bilbao a donc signé sa 10e victoire en 17 rencontres, se qualifiant ainsi pour la Copa del Rey.

La première expérience de joueur à l'étranger est pour le moment une grande réussite pour le duo français, tant individuellement que collectivement.