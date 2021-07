Rui Hachimura nommé porte-drapeau du Japon pour la cérémonie d'ouverture à Tokyo

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Leader de la sélection japonaise, Rui Hachimura (2,03 m, 23 ans) a été désigné porte-drapeau du Japon pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le 23 juillet prochain. L'annonce a été faite par le Comité Olympique japonais ce lundi. Il sera en binôme avec la championne du monde de lutte libre en moins de 48 kg Yui Susaki.

Le Japon, pays organisateur, a fait le choix d'un duo de jeunes, mais aussi d'ouverture. Né d'un père béninois et d'une mère japonaise, l'ailier-fort des Wizards avait enjoint les citoyens japonais à prendre conscience des problèmes du racisme. Lui-même avait confié recevoir des insultes ''presque tous les jours '' sur les réseaux sociaux.

Avec Washington cette saison, l'ancien coéquipier de Killian Tillie à Gonzaga (NCAA) tournait à 13,8 points et 5,5 rebonds en 32 minutes de jeu. Dans un mois, il sera chargé de mener une sélection japonaise qui n'a plus participé aux JO depuis 1976. Quarante-deuxième du classement FIBA, le Japon est tombé dans un groupe délicat : le champion du monde en titre, l'Espagne, le vice-champion du monde, l'Argentine et la Slovénie, championne d'Europe en titre.