Sacha Giffa nouveau sélectionneur du Cameroun

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'ancien international français Sacha Giffa devient le sélectionneur du Cameroun. L'actuel assistant-coach des Metropolitans 92 sera épaulé dans le staff par Alfred Aboya et l'ancien international français Steed Tchicamboud.

Assistant-coach des Metropolitans 92 depuis 2017, Sacha Giffa va faire parler toute son expérience de joueur international et d'entraîneur à la sélection du Cameroun. Il va donc tenter de qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu entre le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Il sera aidé par l'ancien joueur d'Antibes et international camerounais Alfred Aboya ainsi que l'ancien international français Steed Tchicamboud. Ce dernier, coach de Sorgues, va préparer la prochaine fenêtre de qualification mais ne pourra pas être présent sur les matches, puisqu'il a match avec Sorgues contre Le Cannet en Nationale 2 nous a-t-il précise ce mardi.

En tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2023, le Cameroun se retrouve opposé au premier tour au Rwanda, au Soudan du Sud et la Tunisie. Le prochain match aura lieu le 25 février contre la Tunisie, champion d'Afrique en titre. Le Cameroun dispose d'un potentiel exceptionnel, avec comme joueurs phares Joel Embiid et Pascal Siakam. Mais le premier ne s'est jamais montré intéressé par la sélection des Lions indomptables. Autrement, l'équipe nationale dispose de joueurs tels que Jérémy Nzeulie, Kenny Kadji ou encore Gédéon Pitard.