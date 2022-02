Saison terminée pour Edwin Jackson !

À L'ÉTRANGER

Les saisons galères se suivent pour Edwin Jackson (1,90 m, 32 ans). L'arrière shooteur n'a plus joué depuis le dimanche 23 janvier dernier contre Oviedo à cause d'une blessure à un muscle semi-tendineux de la jambe droite. Et il ne reprendra pas cette saison. En effet, il doit passer sur la table d'opération. L'ancien international français a adressé un message aux fans, expliquant qu'il avait confiance en son équipe pour réaliser l'objectif du club : remonter en Liga Endesa. L'Estudiantes est deuxième de LEB Oro avec 15 victoires en 19 matches, derrière Grenade (16 victoires en 20 matches). Edwin Jackson tourne lui à 8,6 points à 44,1% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 2,2 passes décisives en 20 minutes.

En 2019-2020, Edwin Jackson avait vécu une saison compliquée à l'ASVEL et était parti peu avant l'arrêt de la saison à l'Estudiantes Madrid. La saison dernière, une fracture du poignet l'avait arrêté en deux temps, à cause d'une rechute, et il n'avait pu empêcher (seulement 11 matches joués) la relégation de son club en deuxième division.

Le vétéran Álex Urtasun en renfort

C'est le deuxième Français de l'effectif à être forfait pour le reste de la saison puisque l'intérieur Darel Poirier a lui été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Pour remplacer Edwin Jackson, le club madrilène a fait appel à l'ancien Nancéien Álex Urtasun (1,95 m, 37 ans).