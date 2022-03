Saison terminée pour Klemen Prepelic, gravement blessé au bras : objectif EuroBasket pour le sniper slovène

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo J Bernal

Énorme coup dur pour Valence dans sa quête du sacre final en EuroCup et d'une potentielle surprise en Liga Endesa : son meilleur marqueur Klemen Prepelic (15,1 points de moyenne en ACB, 14,2 en EuroCup) ne disputera pas la fin de saison. Alors qu'il a encore brillé cet après-midi (19 unités en 23 minutes) lors de la courte victoire à Murcie (72-71), l'ancien shooteur de Limoges et Levallois a subi une double fracture (radius et cubitus) de l'avant-bras gauche.

Selon les premières estimations avancées par la radio Cadena Ser Valencia, l'international slovène devrait être éloigné des parquets pendant 3 à 4 mois. Ce qui devrait lui permettre d'être remis à temps pour l'EuroBasket 2022, et notamment ses retrouvailles avec l'équipe de France de Nicolas Batum, prévues le 7 septembre 2022 à Cologne. « Le compte à rebours a commencé, je reviendrai plus fort », a-t-il d'ores et déjà tweeté.