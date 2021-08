Samardo Samuels ne jouera pas à Leiden

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Débarqué à Leiden (première division néerlandaise) il y a quelques jours, Samardo Samuels (2,06 m, 32 ans) a déjà été contraint de quitter le club. Dans un communqué, le ZZ Leiden a annoncé que le bail signé la semaine dernière avec le joueur était résilié, faute de contrat de travail et dont l'attente est considérée comme bien trop longue.

Formé à l'Université de Louisville, le pivot avait lancé sa carrière avec les Cavaliers de Cleveland. Après 108 matchs dans la Grande Ligue et quelques passages éclairs en G League (autrefois nommée D League), Samuels a découvert les plus prestigieux clubs européens tels que l'Olimpia Milan ou le FC Barcelone. Également vu en France avec Limoges et très brièvement avec Roanne, il évoluait en 2e division israélienne l'an dernier. Une trajectoire peu commune et un avenir qui semble encore s'assombrir pour l'intérieur jamïcain.