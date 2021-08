Samardo Samuels rebondit à Leiden, champion des Pays-Bas

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

108 matchs NBA avec Cleveland, 74 en EuroLeague avec Barcelone et Milan. Dorénavant, Samardo Samuels (2,06 m, 32 ans) va arpenter les parquets du championnat néerlandais avec le ZZ Leiden, champion en titre. Un tel C.V. pour ce club - et même pour la division - reste toutefois inespéré en état de chose mais la trajectoire du pivot jamaïcain au fort caractère est de plus en plus descendante. L'ancien Limougeaud (2017/19), aperçu une fois sous le maillot de la Chorale de Roanne (2020), évoluait la saison dernière en 2e division israëlienne où il dominait les débats (16,2 points et 7,8 rebonds en 34 minutes sur 17 matches).

La fin de carrière de Samardo Samuels s'écrit-elle dans les ligues mineures d'Europe ? Possible... En attendant, l'ancien étudiant des Cardinals de Louisville devrait prochainement rallier la ville berceau de la tulipe, le club néerlandais ayant indiqué que son visa n'était toujours pas arrivé.