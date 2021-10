Samir Mekdad reprend du service en Algérie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Rouen Métropole Basket

Après avoir passé quasiment l'intégralité de sa carrière en France, naviguant entre la Nationale 1 et la Pro B Samir Mekdad (1,91 m, 34 ans), qui étant sans club jusqu'à aujourd'hui, a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en ralliant l'Algérie et le club de Boufarik selon nos informations. Le meneur/arrière, natif de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), avait déjà fait un crochet par l'Algérie en 2015 avec le club de Sétif, terminant d'ailleurs MVP des finales de play-offs.

La saison dernière, Samir Mekdad était dans une situation inconfortable. Sous contrat avec Rouen mais plus désiré par Alexandre Ménard l'été dernier et à la recherche d'un nouveau point de chute, le Franco-Algérien avait finalement dû se résoudre à rester en Seine-Maritime. Mais profitant d'une instabilité chronique au poste de meneur de jeu, entre blessures et changements de joueur, il avait disputé 22 matchs finalement pour une moyenne de 5,8 points, 2,1 rebonds et 1,5 passes décisives en 17 minutes de jeu.