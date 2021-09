Sammy Mejia devient agent de joueur

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Retraité des parquets depuis l'an passé, le champion de France 2010 et MVP de Pro A 2010-2011 Sammy Mejia a décidé de se reconvertir dans le basketball. L'Amércino-Dominicain âgé de 38 ans va devenir agent de joueur pour le compte de l'agence Wasserman, l'une des plus importantes à l'international. Le New Yorkais va surtout travailler sur le marché européen, remplaçant George David qui rejoint les Detroit Pistons (NBA).