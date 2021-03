Sandrine Gruda remporte la Coupe d'Italie avec Schio, raflant au passage le titre de MVP

Comme en Espagne avec la Copa de la Reina remportée par Gérone, la fin de semaine dernière en Italie a été l'occasion de clôturer la Coupe féminine avec le Final 8. C'est Schio, l'équipe coachée par Pierre Vincent, qui s'est imposée 69 à 55 en finale contre Venise lundi soir, après avoir sorti Costa Masnaga (84-53) en quart de finale puis la Virtus Bologne - qui évoluait à domicile - en demi-finale.

En finale, Sandrine Gruda a régné dans la raquette. L'intérieure française a cumulé 22 points à 85% de réussite aux tirs, 5 rebonds, 1 contre et 2 interception pour 27 d'évaluation. Elle a logiquement été désignée MVP de la finale.

Dodicesima Coppa Italia nella storia per il @familaschio, che a Bologna in finale supera la @REYER1872 69-55.



Tanti complimenti alle Orange, applausi anche per le Orogranata.@Sandrine_Gruda è l'MVP della finale con 22 punti.#italbasket pic.twitter.com/z83byaIcxi