Sans club depuis son départ de Cholet, Jalen Riley rebondit au FC Porto

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FC Porto

À la recherche d'un joueur capable d'évoluer sur la ligne arrière depuis la grave blessure de Max Landis (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), le FC Porto a jeté son dévolu sur Jalen Riley (1,82m, 27 ans). Malgré un dernier exercice correct dans les Mauges, le meneur/arrière était sans club en ce début de saison.



L'Américain reste sur une saison à Cholet au cours de laquelle il a pris part à 25 rencontres et a compilé 11,3 points à 40,3% de réussite aux tirs dont 43,4% à 3-points, 2 rebonds et 1,4 passe décisive pour 8,8 d'évaluation de moyenne. Avant son arrivée en France, il a brillé en NCAA avec East Tennessee State avant de rallier l'Europe, d'effecture des piges en Slovaquie (Onyx Levice) et en Islande (Thor Akureyri) pour enfin s'affirmer en Lituanie (Palanga).

L'ancien pensionnaire du championnat de France s'est exprimé sur le site des Dragons de Porto :