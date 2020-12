Sarunas Jasikevicius : "Avec Heurtel, on cherche la meilleure solution pour les deux parties"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Avant le derby entre le FC Barcelone et la Joventud Badalone, l'entraîneur du Barça a donné des nouvelles de Thomas Heurtel, qui n'est pas sur la feuille de match. "On cherche la meilleure solution pour les deux parties, on va voir ce qu'il se passe dans les prochains jours", a déclaré la star lituanienne. Peu utilisé cette saison, le meneur héraultais est en contact avec le Fenerbahçe Istanbul.