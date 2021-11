Sauf en cas de blessure, Mathias Lessort ne prolongera pas au Maccabi Tel-Aviv

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Engagé en début de saison par le Maccabi Tel-Aviv suite à la blessure d'Ante Zizic, Mathias Lessort ne joue plus beaucoup pour le club nation ces derniers temps, notamment à cause du retour du pivot croate. Journaliste pour le média Israel Hayom, Yakoc Meir indique que l'international français ne sera pas prolongé à la fin de son contrat (qui se conclue le 30 novembre), sauf en cas de blessure.

Après trois bons premiers matches d'EuroLeague, l'ancien joueur de Chalon-sur-Saône, Nanterre et Monaco a peu à peu disparu de la rotation, ne jouant que des bouts de match contre le Panathinaikos Athènes et le Zalgiris Kaunas avant de ne plus entrer en jeu.