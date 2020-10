Saulius Kulvietis (ex-Dijon) se sépare du Rytas Vilnius

Ailier-fort de la JDA Dijon la saison passée, Saulius Kulvietis (2,06 m, 29 ans) était lié à Rytas Vilnius. Mais il ne l'est plus. Selon le journaliste lituanien Donatas Urbonas, il vient de trouver un accord avec le club de la capitale pour être libéré de son contrat.

En 23 matchs avec la JDA, il avait tourné à 6,9 points à 51,5% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 0,5 passe décisive en 16 minutes.

Rytas Vilnius mutually agreed to part ways with Saulius Kulvietis, per sources.