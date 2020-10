Science City Iéna recrute Zamal Nixon (ex-Limoges)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Passé par le Limoges CSP au cours de la saison 2016/17, Zamal Nixon (1,85m, 29 ans) a depuis posé ses bagages en Allemagne. Pour la saison prochaine, le meneur new-yorkais s'est engagé avec le club de Science City Jena pour compenser le départ de Zavier Simpson.

Welcome to Jena, Zamal Nixon!



Der 31-Jährige errang zuletzt

beim BBL-Finalturnier in München die Vizemeisterschaft mit den MHP Riesen Ludwigsburg und wird sich vornehmlich unserem Spielaufbau widmen.



Alle Infos jetzt auf unserer Homepage.#jenaneverstops (fs) pic.twitter.com/VlslrIuiHr — Science City Jena (@basketsjena) October 12, 2020

Désigné comme la véritable trouvaille du recrutement du Cercle Saint-Pierre, Zamal Nixon a réalisé un passage à mille lieux des attentes initiales. Auteur d'une étonnante présaison, l'Américain a subi un coup d'arrêt avant même le début de la saison. Blessé, son retour à la compétition s'est révélé des plus compliqués. En huit rencontres et 13 petites minutes de moyenne, il n'a pu apporter que 2,9 points à 39,1% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 1,4 passe décisive pour 3,1 d'évaluation. Passé par de nombreux championnats de seconde zone, il a toutefois pris part au récent tournoi final de la BBL avec Ludwigsburg.