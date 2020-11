Scott Wood (ex Gravelines-Dunkerque) prend sa retraite de joueur professionnel

Ancien joueur professionnel, Scott Wood (2,00 m) a décidé de quitter le haut-niveau à l'âge de 30 ans. Après sept saisons sur le circuit, l'ailier américain s'est orienté vers une nouvelle carrière dans la banque, à Wilmington en Caroline du Nord, état où il a effectué ses années NCAA (avec North Carolina State). Au cours de sa carrière professionnelle, ce fort shooteur est passé par le BCM Gravelines-Dunkerque (7,8 points à 44% de réussite à 3-points et 3,2 rebonds pour 9,2 d'évaluation en 24 minutes) en 2018/19. La saison passée, il a commencé l'exercice au Buducnost Podgorica avant de rejoindre Fuenlabrada en Espagne. Reste à savoir s'il gardera un pied dans le basketball, lui que Julien Mahé voyait comme un futur entraîneur.

Excited to announce after 7 years of playing professional basketball it was time for a change! I have a great team guiding me along the way. Currently rates are great. Feel free to contact me for your home mortgage needs, whether looking for pre-approval or to refinance! pic.twitter.com/yUMbGRnst1