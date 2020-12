Scottie Reynolds retourne au Cibona Zagreb

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Sans club depuis l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 à cause de la COVID-19, Scottie Reynolds (1,88 m, 33 ans) vient de retrouver un employeur. Et un employeur qu'il connaît bien. L'ancienne star de Villanova (NCAA) a signé au KK Cibona Zagreb, là même où il évoluait en 2016-2017.

Meneur de jeu référencé, Scottie Reynolds est arrivé à Strasbourg à la fin de l'année 2019, alors que le club avait besoin d'un poste 1 plus académique que le jeune Travis Trice. En Jeep ELITE, il a tourné à 10,1 points à 58,6% de réussite aux tirs, 6,2 passes décisives et 2,9 rebonds en 28 minutes. En BCL, il a connu plus de difficultés (7,1 points à 43,8%, 4,5 passes décisives et 3,1 rebonds en 26 minutes).

Bien parti en championnat croate (8 victoires en 10 matchs), le Cibona Zagreb a plus de mal en Ligue adriatique (2 victoires en 8 matchs) sur ce début de saison. L'équipe est notamment composée de l'ancien Béarnais Ronald Moore et du jeune prospect Roko Prkacin.