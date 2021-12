Sean Armand quitte Fuenlabrada pour la Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Héros du Colisée début 2020, sonnant la révolté pour un Élan moribond avec deux tirs au buzzer dès son arrivée, Sean Armand n'a pas connu la même réussite la saison dernière à Chalon-sur-Saône, revenu comme le sauveur mais n'ayant pas pu empêcher la relégation de l'équipe bourguignonne en Pro B malgré sa rentabilité (16,8 points à 49%, 3,4 rebonds et 4,6 passes décisives).

Après un début de saison discret en Liga Endesa (11 points à 40,5%, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives en 9 rencontres avec Fuenlabrada), l'arrière new-yorkais va de nouveau retrouver un environnement plus familier. Pas en Saône-et-Loire, évidemment, mais du côté de la Turquie puisqu'il a dit oui à Petkimspor a indiqué son agence à Sportando. Pour une nouvelle mission sauvetage puisque l'équipe de Petkim, menée par l'ex-roannais Justin Wright-Foreman (18,4 points de moyenne), pointe à la dernière place de BSL. Sean Armand a déjà vécu trois saisons pleines en Turquie, défendant les couleurs d'Istanbul BBSK, Gaziantep et du Bahcesehir.