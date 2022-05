Séisme en Lituanie : le Zalgiris Kaunas rate pour la première fois les finales de LKL

Pour la première fois depuis 2011, le Zalgiris Kaunas ne sera pas champion de Lituanie. Surtout, pour la première fois... de l'histoire, le club ne jouera pas les finales des playoffs. En effet, l'équipe de Joffrey Lauvergne (11 points à 5/8 aux tirs et 3 rebonds pour 9 d'évaluation en 16 minutes ce samedi) a été sortie 3 victoires à 1 par le KK Lietkabelis en demi-finales. Ce samedi, les Kaunassiens se sont inclinés 86 à 75 dans le match 4. Dans le deuxième quart-temps, ils n'ont pas réussi à contenir (28 points encaissés) Gediminas Orelik & co et ont donc fait la course derrière.

