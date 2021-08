Selon Laurent Sciarra, héros des JO 2000, tout a changé depuis Sydney : "Ils peuvent regarder les Américains droit dans les yeux"

Meneur de légende de l'Équipe de France, Laurent Sciarra (48 ans) fut un acteur privilégié de la finale olympique opposant les Bleus aux Etats-Unis aux Jeux Olympiques de Sydney (2000). Meilleur marqueur des tricolores avec 19 points dans la défaite 85-75, le Niçois avait permis à son équipe d'accrocher jusqu'au bout les coéquipiers de Kevin Garnett, Gary Payton et compagnie. Alors que la sélection entraînée par Vincent Collet s'apprête à défier les Américains dans la nuit de vendredi à samedi (4h30, heure française) pour un remake de l'affiche australienne, Laurent Sciarra a détaillé dans les colonnes de Nice Matin ce qui différenciait les deux rencontres.

Désireux de répéter la même performance que lors du match inaugural, les Français devront augmenter leur intensité défensive. Reste que la demi-finale éprouvante contre la Slovénie (90-89) a dû entamer leurs ressources physiques. Le résultat dépend certainement de cette donnée. Mais aussi de la capacité des coéquipiers d'Evan Fournier et Rudy Gobert à faire preuve de vice, selon Sciarra.

« Ils peuvent les regarder droit dans les yeux. Ils visent l’or, ils le disent depuis le début et c’est possible. J’espère que l’on ne sera pas émoussés. Parce que quand tu es fatigué, tu as beau faire, tu es fatigué. Les Ricains, si tu les joues proprement, tranquille, tu ne les bats pas. Je n’aime pas dire ça, mais il faut jouer un peu sale, leur rentrer dedans. »