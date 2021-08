Semaj Christon (ex-Limoges) rejoint Ulm

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BCL

Passé par Limoges au cours de la saison 2019-2020, Semaj Christon (1,91 m, 28 ans) prend la direction de l'Allemagne, où il rejoint le Ratiopharm Ulm malgré l'intérêt porté par Orléans. Avec le Tofas Bursa (première division turque) la saison dernière, le meneur américain compilait 12,4 points, 1,8 rebond, 3,9 passes décisives et 1,5 interception pour 13,1 d'évaluation en 24 minutes de jeu.

Herzlich willkommen in Ulm, Semaj



Wir komplettieren den #uuulmer Kader mit dem 28-jährigen Point Guard, der zuletzt in der türkischen Liga und dem 7Days EuroCup für Tofas auf dem Parkett stand.



Alles zu seiner Vita, sowie Stimmen jetzt auf der Website #weareone pic.twitter.com/YvUp6ygRvA — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) August 27, 2021

Formé en NCAA à l'Université Xavier dans l'Ohio, Christon va découvrir un nouveau pays l'an prochain. Passé successivement par les États-Unis et la NBA (avec Oklahoma City), l'Italie, la Chine, Porto-Rico, Israël, la France, l'Espagne et la Turquie, le globe-trotter s'apprête à jouer l'EuroCup pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir découvert le compétition avec le CSP. Riche de ses expériences en EuroLeague avec Baskonia et en BCL avec le Tofas Bursa, il se présente comme une dernière recrue de taille pour Ulm.