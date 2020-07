Semaj Christon (ex-Limoges) se dirige vers le Tofas Bursa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Non conservé par Baskonia après avoir manqué le tournoi final, Semaj Christon (1,91m, 26 ans) pourrait se relancer en Turquie selon le journaliste turc Ugur Ozan Sulak. L'ancien limougeaud aurait refusé l'offre du Turk Telekom pour signer un accord de principe avec le Tofas Bursa.

Sur le marché depuis juillet, Semaj Christon a connu une année 2019/20 partagée entre la France et l'Espagne. Meneur des plus talentueux, il a disputé 11 rencontres de Jeep Elite avec Limoges, compilant 15,8 points, 2,6 rebonds et 7,4 passes pour 16,5 d'évaluation. Blessé, il a été gêné en ce début de saison. Il a par la suite rejoint Baskonia pour découvrir l'EuroLeague, où il cumulait 9,1 points et 3,7 passes décisives. En Liga Endesa, il valait 9 points et 2,7 passes avant l'interruption du championnat. Reparti aux États-Unis durant le confinement malgré les contre-indications de son club, il n'a pas pu revenir en Espagne pour disputer le tournoi final, remporté par son club.

Également passé par Porto-Rico, la Chine et Israël, l'américain, passé par la NBA et la G-League, devrait donc découvrir la Turquie dans un club de haut de tableau. Le Tofas Bursa pointait à la cinquième place avec 15 victoires pour 8 défaites.