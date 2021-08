Serbie : Sonja Vasic et Jelena Brooks ont disputé leur dernier match en carrière internationale

À L'ÉTRANGER

Le duo Sonja Vasic (1,89 m, 32 ans) - Jelena Brooks (1,90 m, 32 ans) se retire de la sélection nationale. La meilleure joueuse des derniers championnats d'Europe et la capitaine de l'équipe féminine de Serbie ont terminé leur carrière internationale sur une défaite en petite finale pour la troisième place (91-76) contre la France, samedi à Tokyo. Alors que Vasic, touchée par le Covid-19, après la victoire à l'Euro début juillet; s'est montrée maladroite (9 points à 3/11 de réussite aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives), Brooks a effectué une dernière prestation de qualité, avec 14 points à 4/11 aux tirs, dont 3/3 à 3-points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

"We never took playing for Serbia for granted"



"We never took playing for Serbia for granted"

The legendary duo Sonja Vasic & Jelena Brooks have played their last for the national team

Si la Serbie s'est invitée parmi les plus grandes nations mondiales lors de la dernière décennie, les deux joueuses n'y sont pas étrangères. Ensemble, elles ont remporté deux titres européens (2015 et 2021) et une médaille de bronze aux Jeux olympique de Rio, en 2016.